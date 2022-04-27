Прямой эфир
Мир
Москва вышлет восемь сотрудников посольства Японии
Мир
В КНР предрекли Европе войну из-за затягивания ситуации на Украине
Политика
Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдную поддержку бизнесу
Мир
Польша и Болгария продолжают получать газ от соседей по ЕС
Туризм
АТОР заявила о нулевых потерях РФ после выхода из Всемирной туристской организации
Мир
Цена на газ в Нидерландах выросла на 24%
Мир
Еврокомиссия предложила приостановить взимание пошлин на импорт с Украины
Экономика
Немецкие компании продолжили платить за российский газ в евро
Мир
МИД РФ объявил о высылке трех дипломатов Норвегии
Мир
Президент Болгарии отказался предоставлять военную помощь Украине
Мир
Осужденного в РФ американца Рида обменяли на российского летчика Ярошенко

Путин анонсировал решения по индексации пенсий

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В скором времени будут приняты решения по индексации пенсий. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин. Он призвал парламент тщательным образом отработать все механизмы.

Также глава государства отметил, что бизнесу и стратегическим отраслям экономики будет оказана поддержка.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022