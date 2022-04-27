Путин анонсировал решения по индексации пенсий

В скором времени будут приняты решения по индексации пенсий. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин. Он призвал парламент тщательным образом отработать все механизмы.

Также глава государства отметил, что бизнесу и стратегическим отраслям экономики будет оказана поддержка.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

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