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Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа

Помощник президента Орешкин заявил, что в России проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ
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В России готовится индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом 14 апреля заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

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«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Орешкина, Путин также принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Помощник президента отметил, что недавно Минфин РФ опубликовал данные за I квартал, которые показали «рекордный профицит бюджета».

«Это означает, что с финансами у нас в стране всё в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — добавил он.

Ранее, 12 апреля, Минфин РФ сообщил, что профицит федерального бюджета РФ в январе–марте текущего года, по предварительной оценке, составил 1,15 трлн рублей.

До этого, 7 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

8 марта президент России выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Получать деньги начнут уже с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6–12 тыс. рублей.

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