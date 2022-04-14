Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа

В России готовится индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом 14 апреля заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Орешкина, Путин также принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Помощник президента отметил, что недавно Минфин РФ опубликовал данные за I квартал, которые показали «рекордный профицит бюджета».

«Это означает, что с финансами у нас в стране всё в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — добавил он.

Ранее, 12 апреля, Минфин РФ сообщил, что профицит федерального бюджета РФ в январе–марте текущего года, по предварительной оценке, составил 1,15 трлн рублей.

До этого, 7 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

8 марта президент России выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Получать деньги начнут уже с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6–12 тыс. рублей.