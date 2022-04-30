Мурашко предупредил о риске аутоиммунных заболеваний после COVID-19

Организм переболевшего коронавирусом человека подвержен развитию сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний. Об этом заявил в субботу, 30 апреля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета первого типа», — отметил он журналистам.

По словам главы российского Минздрава, своевременная вакцинация может защитить от осложнений после болезни.

29 апреля иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Известиям», что в России возможны новые подъемы заболеваемости COVID-19. При этом он отметил, что они не будут такими масштабными, как с приходом штамма «Омикрон».

Также в этот день врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала «Известиям», что последствия коронавируса могут быть бессимптомными, для их выявления необходимо пройти ряд лабораторных исследований. Она уточнила, что для патологий в организме характерны такие последствия, как постоянная слабость, быстрая утомляемость, нарушение сна и памяти.

Еще одним опасным осложнением коронавируса могут стать нарушения работы печени и почек, в связи с чем важно проверить состояние этих органов. В связи с этим, Гизингер отметила необходимость проверить уровень витаминов, микро- и макроэлементов в организме, а также

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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