Врач перечислила необходимые для сдачи после COVID-19 анализы

Последствия коронавируса могут быть бессимптомными, для их выявления необходимо пройти ряд лабораторных исследований. О том, какие анализы помогут найти причину постковидных осложнений, «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер.

«Последствия COVID-19 коварны, потому что зачастую осложнения развиваются бессимптомно и обнаружить их можно только по результатам лабораторных исследований. После перенесенной инфекции многие находятся в состоянии, которое характерно для разных патологий в организме — это постоянная слабость, быстрая утомляемость, нарушение сна и памяти», — подчеркнула Гизингер.

По ее словам, вылечить осложнения и начать восстановление организма можно только по итогам тщательной лабораторной диагностики и на основании рекомендаций врача. Так, в первую очередь переболевшие COVID-19 должны удостовериться, что в организме не осталось воспалительных процессов. Для этого необходимо провести анализ крови на С-реактивный белок.

Кроме того, важно провести диагностику сердечно-сосудистой системы, так как коронавирус зачастую приводит к подобным осложнениям. Так, для снижения риска заболеваний сердца необходимо сдать общий анализ крови, который измеряет количество, размер, форму эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Еще одним опасным осложнением коронавируса могут стать нарушения работы печени и почек, в связи с чем важно проверить состояние этих органов. Для этого рекомендуется сдать общий анализ мочи и кровь по ряду показателей: изменения уровней мочевины и креатинина укажет на нарушение выделительной функции почек, белков фибриногена и альбумина — на почечную недостаточность, ферментов АЛТ, АСТ и СДГ — на повреждения клеток печени.

Также Гизингер посоветовала переболевшим COVID-19 проверить уровень витаминов, микро- и макроэлементов в организме.

«Особенно важны для лечения постковидных осложнений и общего восстановления здоровья витамины D, В12, В9, а также железо, цинк и магний. Зачастую, именно дефицит жизненно важных веществ вызывает плохое самочувствие после перенесенной инфекции, поэтому результаты анализов помогут врачу подобрать оптимальное лечение, а пациенту — эффективно и оперативно избавиться от постковидного синдрома», — добавила врач.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

27 апреля кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как коронавирус способен влиять на сердце в острый период инфекции. По его словам, в результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца, также может возникнуть одышка и сердечная недостаточность.