Кардиолог Беленков назвал последствия заболевания COVID-19 для сердца

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как коронавирус способен способен влиять на сердце в острый период инфекции.

Как уточнил Беленков, выделяют три этапа влияния COVID-19 на этот орган. Первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца.

«В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности», — сказал Юрий Беленков URA.RU.

Второй этап влияния, по словам врача, — первые 140 дней после болезни.

«Это ситуация, когда через два–три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который тоже приводит к одышке, появлению отеков», — объяснил кардиолог.

По словам, врача, риск появления такого нарушения, вплоть до инвалидности, повышается у пациентов, которые не соблюдали рекомендации.

Во время последнего этапа ситуация может усугубиться отсроченными проблемами с сердцем: повышенным давлением, поражением сердца и прочим. Кроме того, пациент может повторно заразиться коронавирусом, подчеркнул академик РАН.

Ранее, 6 апреля, врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала «Известиям», что у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми.

В феврале иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, переболевшие COVID-19, могут быть подвержены скачкам артериального давления. По его словам, данный симптом болезни встречается гораздо реже, чем головные боли.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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