Прямой эфир
Мир
Глава Пентагона назвал спекуляцией обсуждение членства Украины в НАТО
Общество
Открытое горение на складе боеприпасов под Белгородом ликвидировано
Общество
Более 200 брендов могут вернуться на условиях параллельного импорта
Экономика
Эксперт допустил укрепление доллара до 80-82 рублей после майских праздников
Экономика
Бизнес РФ может в 1,5 раза нарастить выпуск средств гигиены
Общество
Завершено возведение российской части ж/д моста между Россией и Китаем
Мир
США обеспокоились возможностью скорого создания Ираном ядерного оружия
Мир
Российские военные доставили в Херсонскую область более 40 т гумпомощи
Общество
Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 28 апреля
Мир
Pfizer запросила одобрение бустерной вакцины от COVID-19 для детей
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с COVID-19 в России
Сюжет:

Кардиолог Беленков назвал последствия заболевания COVID-19 для сердца

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как коронавирус способен способен влиять на сердце в острый период инфекции.

От кошки — мышке: ученые выдвинули версию появления «стелс-Омикрона»
Какие животные могут стать резервуаром для появления новых штаммов коронавируса

Как уточнил Беленков, выделяют три этапа влияния COVID-19 на этот орган. Первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца.

«В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности», — сказал Юрий Беленков URA.RU.

Второй этап влияния, по словам врача, — первые 140 дней после болезни.

«Это ситуация, когда через два–три месяца может возникнуть отсроченный миокардит, который тоже приводит к одышке, появлению отеков», — объяснил кардиолог.

По словам, врача, риск появления такого нарушения, вплоть до инвалидности, повышается у пациентов, которые не соблюдали рекомендации.

Во время последнего этапа ситуация может усугубиться отсроченными проблемами с сердцем: повышенным давлением, поражением сердца и прочим. Кроме того, пациент может повторно заразиться коронавирусом, подчеркнул академик РАН.

Ранее, 6 апреля, врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала «Известиям», что у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми.

В феврале иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, переболевшие COVID-19, могут быть подвержены скачкам артериального давления. По его словам, данный симптом болезни встречается гораздо реже, чем головные боли.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022