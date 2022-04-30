Боксер Поветкин назвал справедливой победу Абдугофурова над Чудиновым

Боксер Александр Поветкин заявил 30 апреля, что итог поединка между российским спортсменом Федором Чудиновым и узбекским боксером Азизбеком Абдугофуровым на суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» считает справедливым, хотя болел за россиянина.

«Понравился, конечно, крайний бой (Чудинова и Абдугофурова. — Ред.). Болел за Федора, но я думаю, всё было справедливо», — сказал он «Известиям».

При этом депутат Госдумы и спортсмен Николай Валуев отметил, что болеть ни за какого боксера не мог, поскольку был ведущим вечера. Также он назвал состоявшиеся на ринге бои хорошими «по накалу».

Ранее в субботу Федор Чудинов прокомментировал «Известиям» свой проигрыш узбекскому бойцу Азизбеку Абдугофурову, ставшему новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он отметил, что чувствует себя нормально и подчеркнул, что это не первое поражение в его жизни, для спорта — это нормально.

В ночь на 30 апреля боксер Азизбек Абдугофуров одержал победу над Федором Чудиновым единогласным решением судей. Кульминацией поединка послужили ударные комбинации со стороны Чудинова. Абдугофуров заканчивал бой из последних сил, проводя контратаки.

Накануне Абдугофуров заявил, что сможет тактически переиграть Чудинова. Он также выразил уверенность, что данный бой поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

27 апреля российский боксер Костя Цзю заявил, что спортсмен Федор Чудинов отличается от других боксеров стабильностью и бескомпромиссной манерой ведения боя, при этом в поединке с представителем Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым наверняка покажет сюрпризы, подготовленные тренерским штабом.

Сам Чудинов, говоря о своем настрое перед поединком в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов vs Абдугофуров», отметил 26 апреля, что способен показать свой максимум в спокойном состоянии. В то же время 22 апреля он назвал Абдугофурова неудобным соперником.