Боксер Чудинов назвал Абдугофурова «неудобным» соперником

Российский боксер Федор Чудинов назвал неудобным соперником узбекского бойца Азизбека Абдугофурова, который станет его оппонентом в предстоящем бою. Встреча состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 апреля.

По словам россиянина, у Абдугофурова нестандартный стиль ведения боя, что и делает его неудобным оппонентом.

«Здесь как бы не совсем думаешь, не совсем понятно, что он будет делать, например, либо вязаться, либо там двигаться, уходить. Вот поэтому несколько планов есть на бой, и уже по ходу боя придется переключаться», — сказал он «Известиям».

Чудинов подчеркнул, что в ходе подготовки к поединку тщательно изучает тактику своего оппонента: вместе с тренером смотрит выступления Абдугофурова.

При этом российский боец признался, что в начале просмотра многие действия соперника ему кажутся легкими, однако тренер быстро опровергает такие мысли.

«Тренер говорит: «Нет, здесь подправить где-то, здесь — там, побыстрее, здесь губой не рискуй, вот здесь вот, в какой-то ситуации нужно будет ускорять, дожимать». То есть с разной стороны по ходу подготовки уже подбираем нужную вот именно вот комбинацию», — добавил боксер.

Ранее в этот день российский боксер Харитон Агрба отметил схожий стиль Чудинова и Абдугофурова. При этом он считает, что у россиянина более жесткий удар и он будет иметь преимущество в бою.

Накануне, 21 апреля, российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоит непростой бой: на стороне Чудинова большой опыт, тогда как Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».