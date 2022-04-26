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Боксер Чудинов рассказал о настрое перед поединком с Абдугофуровым

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Российский боксер Федор Чудинов 26 апреля рассказал о настрое перед поединком в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов vs Абдугофуров».

Спортсмен уверен, что в спокойном состоянии способен показать свой максимум.

«Почему не показываю нервозность и раздражительность? За 20 лет в боксе я выяснил: чтобы победить, мне нужно сохранять хладнокровие. Это чисто практическое применение. Кому-то нужно разозлиться, чтобы уничтожить соперника. Кто-то с испуга может бахнуть в ответку. Но мне нужно сохранять спокойствие, тогда я максимально хорошо отбоксирую. Поэтому я стараюсь не нервничать. Раньше было сложно, а сейчас привык», — рассказал Чудинов.

Ранее в этот день соперник Чудинова — узбекский боксер Азизбек Абдугофуров — заявил, что приехал в Москву только за победой. По его словам, он смотрел все бои противника, анализировал их, готовился на тренировках. Спортсмен подчеркнул, что он питался по специальному спортивному меню, также несколько дней держал пост по случаю Рамадана, однако остановил его перед взвешиванием.

22 апреля российский боксер Харитон Агрба отметил схожий стиль Чудинова и Абдугофурова. При этом он считает, что у россиянина более жесткий удар и он будет иметь преимущество в бою.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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