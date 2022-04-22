Прямой эфир
Экономика
В Нидерландах заявили о планах отказаться от газа и нефти из России к концу года
Мир
СКР возбудил дело по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря
Мир
В Херсоне заработали все российские телеканалы первых двух мультиплексов
Мир
Украинские диверсанты планировали напасть на гумконвой в Мелитополе
Общество
Власти Адыгеи объявили девять выходных дней с 1 по 10 мая
Мир
Всемирный банк выделит Украине на восстановление $4,8 млрд
Мир
СКР проверит слова националистов об ударе по «Бессмертному полку» в Мариуполе
Мир
В Праге переименовали улицу с посольством России в честь Украины
Мир
Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Экономика
В России разработали концепцию госпрограммы по повышению энергоэффективности
Мир
Макрон пообещал направить Украине артиллерийские установки Caesar

Боксер Агрба дал прогноз на бой Чудинова и Абдугофурова

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Харитон Агрба в пятницу, 22 апреля, дал прогноз на бой обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова против боксера Азизбека Абдугофурова.

Агрба отметил схожий стиль бойцов. При этом он считает, что у Чудинова более жесткий удар и он будет иметь преимущество в бою.

Раза два и готов: как Дацик вышел в финал Гран-при тяжеловесов
Рыжий Тарзан легко победил титулованного бразильца Сауло Кавалари, Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев устроили рубку

«Тут больше скажется, кто будет хитрее в этой средней дистанции. Если напрямую они столкнутся и будут просто рубиться, то Федя ударит. А если оба будут хитрить, будет интересно. Азизбек тоже может преподнести сюрпризы», — сказал он.

По его мнению, у Чудинова больше шансов на победу, хотя он уверен, что поединок будет непростым для обоих боксеров.

Ранее в этот же день Чудинов рассказал о своем настрое перед схваткой с Абдугофуровым. Он отметил, что для победы необходимо быть спокойным и подготовленным.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут Чудинов и Абдугофуров. Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022