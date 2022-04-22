Боксер Агрба дал прогноз на бой Чудинова и Абдугофурова

Российский боксер Харитон Агрба в пятницу, 22 апреля, дал прогноз на бой обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова против боксера Азизбека Абдугофурова.

Агрба отметил схожий стиль бойцов. При этом он считает, что у Чудинова более жесткий удар и он будет иметь преимущество в бою.

«Тут больше скажется, кто будет хитрее в этой средней дистанции. Если напрямую они столкнутся и будут просто рубиться, то Федя ударит. А если оба будут хитрить, будет интересно. Азизбек тоже может преподнести сюрпризы», — сказал он.

По его мнению, у Чудинова больше шансов на победу, хотя он уверен, что поединок будет непростым для обоих боксеров.

Ранее в этот же день Чудинов рассказал о своем настрое перед схваткой с Абдугофуровым. Он отметил, что для победы необходимо быть спокойным и подготовленным.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут Чудинов и Абдугофуров. Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».