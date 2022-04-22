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Боксер Чудинов рассказал о своем настрое перед поединком с Абдугофуровым

Чудинов о поединке с Абдугофуровым: мне нужно выйти и выиграть
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Российский боксер, обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов в пятницу, 22 апреля, рассказал в беседе с «Известиями» о своем настрое перед боем с Азизбеком Абдугофуровым.

«Я стараюсь не думать о победе или поражении. Я стараюсь думать о том, что я буду делать ради победы. Думать надо о бое, а не о результате. Надо стараться выиграть соперника, догонять его, не давать отдыхать. Меньше пропускать и больше попадать», — рассказал он.

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По словам Чудинова, понять противника можно только во время боя. Он отметил, что нельзя расслабляться, пока не прозвучит финальный гонг.

«В любой ситуации нужно спокойствие сохранять, потому что это необходимо. Где-то можно эмоции показать, но я не актер. Мне нужно выйти и выиграть. Для этого нужно быть спокойным и подготовленным», — подытожил Чудинов.

Ранее в этот же день Абдугофуров показал «Известиям», как он отрабатывает приемы во время подготовки к поединку с Чудиновым. На кадрах можно увидеть, как боксер оттачивает удары и защиту разного типа.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут Чудинов и Абдугофуров. Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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