Боксер Чудинов рассказал о своем настрое перед поединком с Абдугофуровым

Российский боксер, обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов в пятницу, 22 апреля, рассказал в беседе с «Известиями» о своем настрое перед боем с Азизбеком Абдугофуровым.

«Я стараюсь не думать о победе или поражении. Я стараюсь думать о том, что я буду делать ради победы. Думать надо о бое, а не о результате. Надо стараться выиграть соперника, догонять его, не давать отдыхать. Меньше пропускать и больше попадать», — рассказал он.

По словам Чудинова, понять противника можно только во время боя. Он отметил, что нельзя расслабляться, пока не прозвучит финальный гонг.

«В любой ситуации нужно спокойствие сохранять, потому что это необходимо. Где-то можно эмоции показать, но я не актер. Мне нужно выйти и выиграть. Для этого нужно быть спокойным и подготовленным», — подытожил Чудинов.

Ранее в этот же день Абдугофуров показал «Известиям», как он отрабатывает приемы во время подготовки к поединку с Чудиновым. На кадрах можно увидеть, как боксер оттачивает удары и защиту разного типа.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут Чудинов и Абдугофуров. Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».