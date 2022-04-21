Боксер Кудряшов спрогнозировал исход боя Чудинова и Абдугофурова

Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов 21 апреля дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

По словам Кудряшова, он видел Абдугофурова в бою с россиянином Павлом Силягиным.

«Там он проиграл, но он напористый, дерется до конца. И здесь вопрос, как с этим справится Чудинов. Я думаю, что они поработали с тренерским штабом и нашли ключи к узбекскому спортсмену», — отметил спортсмен в беседе с Известиями.

Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

«И у него, скажем так, есть шанс отквитать поражение, тут семейный момент. Опять же тут поговорка есть в боксе: каждый боксирует настолько, насколько позволяет ему соперник», — продолжил боксер.

На стороне Чудинова будет опыт, если Абдугофуров будет не готов к поединку или не будет знать, что делать.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».