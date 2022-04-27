Цзю назвал главные качества Чудинова перед боем с Абдугофуровым

Российский боксер Костя Цзю заявил, что спортсмен Федор Чудинов отличается от других боксеров стабильностью и бескомпромиссной манерой ведения боя, при этом в поединке с представителем Узбекистана Азизбеком Абдугофуровым наверняка покажет сюрпризы, подготовленные тренерским штабом.

«Какой сюрприз? Сюрпризы, наверняка у них есть в тренерском штабе, [один] подготовлен какой-то, именно поэтому он будет делать свою работу. Федя отличается тем, что он стабильно всегда готов и всегда выходит и бескомпромиссно ведет бой, получая удары, неважно, он идет вперед», — отметил Цзю.

По его мнению, Чудинов будет выполнять работу, которую делал всегда.

26 апреля Чудинов, говоря о своем настрое перед поединком в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Чудинов vs Абдугофуров», отметил, что способен показать свой максимум в спокойном состоянии.

Азизбек Абдугофуров, в свою очередь, настроен только на победу. По его словам, к Чудинову он сохраняет уважение, но не страх.

Ранее, 22 апреля, Федор Чудинов назвал Абдугофурова неудобным соперником.

За день до этого российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоит непростой бой, так как на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».