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Абдугофуров единогласным решением судей победил Чудинова

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Боксер Азизбек Абдугофуров одержал победу над Федором Чудиновым единогласным решением судей и стал новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в ночь на 30 апреля транслировал телеканал РЕН ТВ.

Бой длился 10 раундов по три минуты. В начале первого Чудинов сдерживал порыв соперника, последующие раунды показали, что атаки Абдугофурова опаснее и точнее.

Кульминацией поединка послужили ударные комбинации со стороны Чудинова. Абдугофуров заканчивал бой из последних сил, проводя контратаки.

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Ранее на турнире Петр Романкевич решением судей одержал победу в бое с Хадисом Ибрагимовым. Поединок продолжался четыре раунда.

Кроме того, встреча на ринге между Евгением Молекулой Ада и Максимом Бабаниным завершилась в пользу второго. Со старта поединка боец задал высокий темп, Бабанин наносил Молекуле Ада болезненные удары, а в начале третьего раунда секунданты выбросили в угол полотенце, так как Волгоградский Тайсон начал сильно избивать соперника, после чего судья остановил бой.

Также на турнире боксер Денис Большой Папа Вильданов нокаутировал Максима Топора Щербакова на 49-й секунде поединка.

28 апреля Федор Чудинов рассказал, что настраивается на тяжелый бой с Азизбеком Абдугофуровым, поэтому проводит ежедневные тренировки с отработкой комбинаций, ударов и защиты на протяжении месяца.

Накануне Азизбек Абдугофуров заявил, что сможет тактически переиграть Федора Чудинова. Он также выразил уверенность, что данный бой поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», заявив, что на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

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