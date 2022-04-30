Чудинов прокомментировал свой проигрыш Абдугофурову

Российский боксер, обладатель пояса WBA Gold Федор Чудинов в субботу, 30 апреля, прокомментировал «Известиям» свой проигрыш узбекскому бойцу Азизбеку Абдугофурову, ставшему новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам спортсмена, он чувствует себя нормально. Он подчеркнул, что это не первое поражение в его жизни, это нормально для спорта.

«Отдохну, высплюсь, потом уже пересмотрим бой и уже будем извлекать из этого опыт», — сказал Чудинов.

Боец признал, что его соперник действовал быстрее, он знал об этой его сильной стороне. Он отметил, что медлить было нельзя.

«Я первые два раунда всего пристреливался, а потом уже начал более активно атаковать», — пояснил Чудинов.

В ночь на 30 апреля боксер Азизбек Абдугофуров одержал победу над Федором Чудиновым единогласным решением судей.

Кульминацией поединка послужили ударные комбинации со стороны Чудинова. Абдугофуров заканчивал бой из последних сил, проводя контратаки.

28 апреля Федор Чудинов рассказал, что настраивается на тяжелый бой с Азизбеком Абдугофуровым, поэтому проводит ежедневные тренировки с отработкой комбинаций, ударов и защиты на протяжении месяца.

Накануне Абдугофуров заявил, что сможет тактически переиграть Чудинова. Он также выразил уверенность, что данный бой поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», заявив, что на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.