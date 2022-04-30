Прямой эфир
Культура
Лондонский Биг-Бен полностью заработал после пятилетней реставрации
Спорт
Вильданов напомнил проигравшему ему Щербакову о пари на полмиллиона
Мир
Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам
Мир
Politico узнало о согласии Германии на запрет импорта российского урана
Мир
Производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в РФ
Происшествия
Со стороны границы с Украиной в Белгороде слышны звуки взрывов
Мир
Самолет Шольца пересек Северный полюс для облета России
Мир
Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро
Общество
Суд арестовал виновника ДТП на Мытной улице в Москве
Происшествия
В Зеленограде пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП
Общество
Юрист назвал условия работы в выходные дни

Чудинов прокомментировал свой проигрыш Абдугофурову

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер, обладатель пояса WBA Gold Федор Чудинов в субботу, 30 апреля, прокомментировал «Известиям» свой проигрыш узбекскому бойцу Азизбеку Абдугофурову, ставшему новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам спортсмена, он чувствует себя нормально. Он подчеркнул, что это не первое поражение в его жизни, это нормально для спорта.

«Чудинов готов драться с любым звездным боксером»
Наставник чемпиона мира по версии WBA Gold Виталий Сланов — о бое против Абдугофурова, кураже и убедительной простоте

«Отдохну, высплюсь, потом уже пересмотрим бой и уже будем извлекать из этого опыт», — сказал Чудинов.

Боец признал, что его соперник действовал быстрее, он знал об этой его сильной стороне. Он отметил, что медлить было нельзя.

«Я первые два раунда всего пристреливался, а потом уже начал более активно атаковать», — пояснил Чудинов.

В ночь на 30 апреля боксер Азизбек Абдугофуров одержал победу над Федором Чудиновым единогласным решением судей.

Кульминацией поединка послужили ударные комбинации со стороны Чудинова. Абдугофуров заканчивал бой из последних сил, проводя контратаки.

28 апреля Федор Чудинов рассказал, что настраивается на тяжелый бой с Азизбеком Абдугофуровым, поэтому проводит ежедневные тренировки с отработкой комбинаций, ударов и защиты на протяжении месяца.

Накануне Абдугофуров заявил, что сможет тактически переиграть Чудинова. Он также выразил уверенность, что данный бой поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», заявив, что на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022