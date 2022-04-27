Боксер Абдугофуров выразил уверенность в своей победе над Чудиновым

Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров 27 апреля заявил, что сможет тактически переиграть соперника из России Федора Чудинова в бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Чудинов-младший подходит как раз по тактике введения его боя, он идет вперед, а его качества — именно работа вторым номером. И именно ему удобно работать с боксером, который работает первыми номерами. Вот этот бой за ним, вот почему», — заявил узбекский боксер.

Абдугофуров также выразил уверенность, что бой с Чудиновым поднимет его рейтинг и поможет дальнейшему развитию карьеры.

Накануне Чудинов, говоря о своем настрое перед поединком, отметил, что способен показать свой максимум в спокойном состоянии. До этого, 22 апреля, Чудинов назвал Абдугофурова неудобным соперником.

21 апреля российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, предстоит непростой бой, так как на стороне Чудинова большой опыт, а Абдугофуров является напористым бойцом, который дерется до конца.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».