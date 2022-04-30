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Миссия ОБСЕ покинет территорию Донбасса

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) полностью покидает территорию Донбасса.

Не суть, а дело: почему ОБСЕ сворачивает свою миссию на Украине
И что грозит ее сотрудникам, задержанным властями ДНР и ЛНР

В соответствии с решением глав Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) деятельность СММ с 30 апреля запрещена и все сотрудники миссии должны выехать за пределы ДНР и ЛНР.

28 апреля было объявлено о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Отмечалось, что миссия сыграла «решающую роль в предоставлении объективной информации на местах», а также содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для мирных граждан.

Мандат СММ истек 31 марта, и если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, то на этот раз против выступила Россия. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич пояснил «Известиям», что у Москвы «накопилось» к СММ множество претензий. Что касается дальнейшего присутствия ОБСЕ на Украине, то дипломат дал понять еще 1 апреля, что российская сторона против того, чтобы организация как-то подключалась к урегулированию.

Так, 22 апреля, задержанный 11 апреля в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере иностранным спецслужбам.

16 апреля в офисе миссии ОБСЕ в Луганске были проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных. За день до этого в Донецкой Народной Республике (ДНР) было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по факту шпионажа. Отмечалось, что они занимались передачей секретных данных Украине.

Основной задачей миссии, состоявшей из почти 700 международных наблюдателей и 630 сотрудников, было, как говорится в документах самой СММ, беспристрастно наблюдать за ситуацией на Украине и способствовать диалогу между сторонами конфликта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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