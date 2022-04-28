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Мониторинговую миссию ОБСЕ закроют на Украине

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Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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Отмечается, что решение было принято на фоне отсутствия консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта касательно продления мандата миссии.

«Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата СММ, но позиция РФ не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии, — отмечает председатель ОБСЕ.

Он отметил, что миссия сыграла «решающую роль в предоставлении объективной информации на местах», а также содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для мирных граждан.

Мандат СММ истек 31 марта, и если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, то на этот раз против выступила Россия. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич пояснил «Известиям», что у Москвы «накопилось» к СММ множество претензий. Что касается дальнейшего присутствия ОБСЕ на Украине, то дипломат дал понять еще 1 апреля, что российская сторона против того, чтобы организация как-то подключалась к урегулированию.

Так, 22 апреля, задержанный 11 апреля в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере иностранным спецслужбам.

А 16 апреля в офисе миссии ОБСЕ в Луганске были проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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