Мониторинговую миссию ОБСЕ закроют на Украине

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Шмид объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Отмечается, что решение было принято на фоне отсутствия консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта касательно продления мандата миссии.

«Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата СММ, но позиция РФ не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии, — отмечает председатель ОБСЕ.

Он отметил, что миссия сыграла «решающую роль в предоставлении объективной информации на местах», а также содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для мирных граждан.

Мандат СММ истек 31 марта, и если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, то на этот раз против выступила Россия. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич пояснил «Известиям», что у Москвы «накопилось» к СММ множество претензий. Что касается дальнейшего присутствия ОБСЕ на Украине, то дипломат дал понять еще 1 апреля, что российская сторона против того, чтобы организация как-то подключалась к урегулированию.

Так, 22 апреля, задержанный 11 апреля в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере иностранным спецслужбам.

А 16 апреля в офисе миссии ОБСЕ в Луганске были проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».