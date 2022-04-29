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Главу района в Забайкалье задержали по делу о получении взятки

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В Забайкальском крае по подозрению в получении взятки задержан глава Борзинского района Сергей Русинов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

«Следователи задержали Русинова на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В его кабинете, а также по месту жительства проведены обыски», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2021 году Русинов получил 280 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя в качестве «отката» за общее покровительство и помощь в реализации муниципального контракта.

Как уточняется, речь идет о контракте на ремонт участка дороги на сумму более 18 млн рублей. В ведомстве сообщили, что Русинов предложил предпринимателю беспрепятственное заполнение документов, за что потребовал 10% от общей суммы. Подрядчик согласился, однако успел передать лишь первую часть суммы.

Ранее в этот день главу управления образования одного из районов Саратовской области заподозрили в получении взятки.

Следствие полагает, что в период с 14 февраля 2020 по 25 июня 2021 года чиновница частями получила от директора образовательного учреждения взятку, общая сумма которой составила более 180 тыс. рублей, за «покровительство и попустительство по службе».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Следователи устанавливают причастность подозреваемой к другим подобным эпизодам.

По информации ИА «Взгляд-инфо», речь идет о руководителе управления образования Федоровского района Оксане Кушнаревич.

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