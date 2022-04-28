Главу районного управления в Саратовской области заподозрили в коррупции

Главу управления образования одного из районов Саратовской области заподозрили в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в период с 14 февраля 2020 по 25 июня 2021 года чиновница частями получила от директора образовательного учреждения взятку, общая сумма которой составила более 180 тыс. рублей, за «покровительство и попустительство по службе».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Следователи устанавливают причастность подозреваемой к другим подобным эпизодам.

По информации ИА «Взгляд-инфо», речь идет о руководителе управления образования Федоровского района Оксане Кушнаревич. Глава района Алексей Наумов в беседе с агентством заявил, что «частично в курсе» интереса правоохранительных органов к своей подчиненной.

«Что ей инкриминируют — меня не уведомляли. На сегодняшний день она продолжает работать», — рассказал Наумов.

27 апреля сообщалось, что в получении взятки заподозрили замглавы Николаевского муниципального района Хабаровского края. Следствие полагает, что с 2017 по 2020 год чиновник получил взятки на общую сумму не менее 1 млн рублей.