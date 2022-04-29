В Госдепе пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат возможную заявку Финляндии и Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу (НАТО).

На данный момент такой заявки ни от Хельсинки, ни от Стокгольма не поступало.

«Мы, конечно, ждем выработки решения на этот счет от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом Блинкен отметил, что возможное решение о вступлении этих двух стран в альянс можно ждать в конце июня, когда состоится очередная встреча НАТО на высшем уровне.

«Как вам хорошо известно, близится саммит НАТО. Так что я бы ожидал, что мы услышим больше на эту тему ко времени саммита», — отметил шеф американской дипломатии.

Саммит НАТО запланирован на 29-30 июня. Он пройдет в Мадриде.

Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно, пишет финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИД Пекку Хаависто. Об этом может быть объявлено уже 16 мая — в этот день лидеры двух скандинавских стран планируют провести встречу в Стокгольме.

23 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто призвал вступить в НАТО как можно скорее.

Ранее, 21 апреля, министр иностранных дел Швеции Энн Линде призвала ускорить подготовку к анализу политики безопасности, в котором будет рассматриваться вопрос о возможном членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Отмечалось, что соответствующий документ планировалось представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы доклад был готов к 13 мая.

При этом в четверг Линде заявила, что правительство страны выступает против проведения референдума о членстве в НАТО.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.