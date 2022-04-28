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Нехватка электричества может начаться в Японии из-за антироссийских санкций

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Из-за санкций против РФ и проблем с поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Японии может начаться нехватка электричества. Об этом 27 апреля сообщила на своем сайте газета The New York Times.

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Поставки СПГ в страну сократились еще в 2020 году из-за проблем с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса, а также из-за возросшего спроса со стороны Китая. Кроме того, санкции против России, одного из крупнейших в мире поставщиков СПГ, еще больше сократили поставки, что вызвало резкий рост цен.

В марте СПГ было продано в Японии почти на 23% больше, чем в предыдущем месяце, и проблема усугубилась, поскольку иена упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару.

«Спецоперация на Украине, санкции — это настоящий стресс-тест» для энергетической системы Японии, — отметил основатель консалтинговой группы Japan NRG Юрий Хамбер.

Япония является вторым по величине импортером сжиженного природного газа в мире после Китая, который стал лидером в прошлом году. Еще до катастрофы на «Фукусиме» сжиженный природный газ производил около 24% электроэнергии в стране, и эта доля росла по мере того, как страна отключала угольную электроэнергию.

Около 8% японских поставок приходится на проект «Сахалин-2», который был создан как совместное предприятие российской фирмы «Газпром», британской компании Shell и двух японских компаний, Mitsui и Mitsubishi. В настоящее время Япония попала в затруднительное положение, поскольку Соединенные Штаты Америки и другие страны призвали бойкотировать экспорт энергоресурсов из России, важнейшего источника японского СПГ.

В начале апреля Япония объявила о постепенном отказе от закупок российского угля. Но премьер-министр Фумио Кисида отмечал, что страна не может позволить себе прекратить поддержку проекта «Сахалин-2», который он назвал «чрезвычайно важным для энергетической безопасности Японии».

Накануне цена на газ в Нидерландах выросла на 24%. Также утром 27 апреля спотовая цена газа в Европе при открытии торгов подскочила на четверть и превысила отметку $1300 за 1 тыс. куб. м после отказа Болгарии и Польши платить «Газпрому» за поставки в рублях и приостановку поставок из России в эти страны.

22 апреля Еврокомиссия подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк.

В качестве одной из ответных мер на антироссийские санкции, объявленные из-за спецоперации России на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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