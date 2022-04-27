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Путин заявил о провале плана Запада по экономическому удушению России

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План Запада по экономическому удушению России провалился. Об этом в среду, 27 апреля, заявил президент страны Владимир Путин.

18 апреля Путин заявил, что главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада. По его словам, расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках и коллапс банковской системы. Однако такая политика Запада в отношении России провалилась.

12 апреля российский лидер заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. По его словам, экономика страны крепко стоит на ногах. Российский лидер также подчеркнул, что рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

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