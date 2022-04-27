Путин указал на бессмысленность работы ПАСЕ

На некоторых площадках работать стало бессмысленно, например, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), «отжила свой век». Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Понимаю, что на некоторых площадках стало вообще невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать, скажем в ПАСЕ», — сказал он на заседании Совета законодателей РФ.

По словам Путина, многие площадки создавались в начале девяностых годов «не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство», и в настоящее время «эти инструменты отжили свое».

«Сейчас нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии тем не менее, в Европе, в Азии, Африке, в Америке, те, которые остались», — сказал президент.

10 марта в МИД РФ сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе Совета Европы. В ведомстве указали, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах» взамен международного права.

15 марта депутат Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил, что РФ выходит из СЕ по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Позже в тот день Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим делам и демократии подготовил «проект мнения», в котором содержался призыв исключить Россию из Совета Европы, который был вынесен на голосование ассамблеи. Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за исключение России из организации (216 депутатов ПАСЕ), трое воздержались, против никто не выступил.

16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы инструментом натовской пропаганды. Как добавила дипломат, именно структуры НАТО и государства-члены этой организации через механизмы альянса формировали повестку. В тот же день Россия перестала быть членом Совета Европы.