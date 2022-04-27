Путин отметил роль принятых поправок к Конституции в независимости РФ

Поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году, не только укрепили влияние парламента, но и создали условия для формирования независимой страны без вмешательства извне. Об этом 27 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, что поправки к конституции, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно, мы укрепили наш парламентаризм, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучения и вмешательства любых внешних сил», — сказал он на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

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