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Путин указал на безусловность выполнения всех задач спецоперации России

Путин заявил, что не сомневается в выполнении всех задач спецоперации России по защите жителей Донбасса
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Все задачи спецоперации по защите мирных жителей Донбасса будут, безусловно, выполнены. Об этом в среду, 27 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей.

«И в этой связи хочу вновь подчеркнуть: все задачи спецоперации <...> будут, безусловно, выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, российского Крыма и всей нашей страны», — сказал президент.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ предотвратили опасность, нависшую над страной.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — подчеркнул Путин.

Российский президент отметил, что любовь к Родине является ключевой основой российской государственности и важнейшей ценностью для российского общества. И это, по его словам, «неизменно проявляется в решающие для страны моменты».

«Такая сплоченность людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы», — заявил он

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