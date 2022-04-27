Путин заверил в молниеносной реакции в случае вмешательства в ситуацию на Украине

Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера — ответные удары России на это будут молниеносными. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей в среду, 27 апреля.

«Реакция России на циничные замыслы Запада на Украине — правильная и своевременная», — указал глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, украинскому народу Запад уготовил судьбу расходного материала, и к гражданам Украины постепенно приходит понимание этого.

«Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией», — отметил президент РФ.

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