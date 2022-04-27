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Президент Болгарии отказался предоставлять военную помощь Украине

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Болгарский лидер Румен Радев выступил категорически против оказания военной помощи Украине. Как заявил президент Болгарии 27 апреля, это означало бы, что его страна будет автоматически втянута в конфликт.

Ни да ни нет: НАТО захотело разместить контингент в Болгарии
В Софии к этому отнеслись неоднозначно

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Болгария должна быть частью усилий по установлению мира и прекращению конфликта. Продление конфликта будет пагубным во многих отношениях», — сообщил Радев журналистам.

По его словам, в Европе сейчас на смену призывам к миру постепенно приходят воинственная риторика разрешения конфликта на Украине и призывы к некой «победе».

«Но необходимо понять, что значит слово «победа». Если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», — отметил Радев.

Глава Болгарии также добавил, что сомневается в необходимости поездки в Киев делегации его страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, запланированной на 28 апреля, поскольку вся «суверенная болгарская позиция формируется в Софии».

24 апреля сообщалось, что внутри правящей коалиции Болгарии возникли серьезные споры из-за поставок тяжелого вооружения Киеву. Как сообщил Bloomberg, пророссийская Болгарская социалистическая партия пригрозила выходом из правящей коалиции в случае поставок оружия на Украину. В то же время правоцентристская партия «Демократическая Болгария» заявила обратное: она покинет коалицию в том случае, если поставок не будет.

Ранее, 6 апреля, в Софии прошел митинг против поставок страной оружия Украине. Инициатором протеста выступила партия «Возрождение». По словам лидера партии Костадина Костадинова, единственная роль, которую может сыграть Болгария, — это «стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, на данный момент это тоже невозможно».

17 марта Социалистическая партия Болгарии в лице вице-премьера страны Корнелии Ниновой выступила против передачи Украине комплексов ПВО С-300.

2 марта стало известно, что министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку из-за поддержки спецоперации России по защите Донбасса.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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