Президент Болгарии отказался предоставлять военную помощь Украине
Болгарский лидер Румен Радев выступил категорически против оказания военной помощи Украине. Как заявил президент Болгарии 27 апреля, это означало бы, что его страна будет автоматически втянута в конфликт.
«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Болгария должна быть частью усилий по установлению мира и прекращению конфликта. Продление конфликта будет пагубным во многих отношениях», — сообщил Радев журналистам.
По его словам, в Европе сейчас на смену призывам к миру постепенно приходят воинственная риторика разрешения конфликта на Украине и призывы к некой «победе».
«Но необходимо понять, что значит слово «победа». Если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», — отметил Радев.
Глава Болгарии также добавил, что сомневается в необходимости поездки в Киев делегации его страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, запланированной на 28 апреля, поскольку вся «суверенная болгарская позиция формируется в Софии».
24 апреля сообщалось, что внутри правящей коалиции Болгарии возникли серьезные споры из-за поставок тяжелого вооружения Киеву. Как сообщил Bloomberg, пророссийская Болгарская социалистическая партия пригрозила выходом из правящей коалиции в случае поставок оружия на Украину. В то же время правоцентристская партия «Демократическая Болгария» заявила обратное: она покинет коалицию в том случае, если поставок не будет.
Ранее, 6 апреля, в Софии прошел митинг против поставок страной оружия Украине. Инициатором протеста выступила партия «Возрождение». По словам лидера партии Костадина Костадинова, единственная роль, которую может сыграть Болгария, — это «стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, на данный момент это тоже невозможно».
17 марта Социалистическая партия Болгарии в лице вице-премьера страны Корнелии Ниновой выступила против передачи Украине комплексов ПВО С-300.
2 марта стало известно, что министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку из-за поддержки спецоперации России по защите Донбасса.
Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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