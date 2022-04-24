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Bloomberg сообщило о разногласиях внутри Болгарии из-за поставок оружия Киеву

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Внутри правящей коалиции Болгарии возникли серьезные споры из-за поставок тяжелого вооружения на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Всё время с начала активных запросов Киева на поставку вооружения в контексте спецоперации РФ по защите Донбасса София ограничивала свой вклад в помощь украинской стороне лишь поставками гуманитарной помощи, касками и бронежилетами.

Как отмечает агентство, будучи членом НАТО с 2004 года, Болгария также имеет долгие и прочные исторические связи с Россией, что мешает принятию решения о поставке оружия.

Так пророссийская болгарская социалистическая партия пригрозила выходом из правящей коалиции в случае поставок оружия на Украину. В то же время правоцентристская партия «Демократическая Болгария» заявила обратное: она покинет коалицию в том случае, если поставок не будет.

Как подчеркнуло издание, парламентские дебаты по этому вопросу затянулись и ожидается, что коалиция продолжит обсуждения на следующей неделе.

По словам премьер-министра страны Кирилла Петкова, Болгария «слишком близка к конфликту», чтобы отправлять оружие. Политик пообещал вести диалог внутри коалиции.

Ранее, 6 апреля, в Софии прошел митинг против поставок страной оружия Украине. Инициатором протеста выступила партия «Возрождение». По словам лидера партии Костадина Костадинова, единственная роль, которую может сыграть Болгария, это «стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, на данный момент это тоже невозможно».

17 марта Социалистическая партия Болгарии в лице вице-премьера страны Корнелии Ниновой выступила против передачи Украине комплексов ПВО С-300.

2 марта стало известно, что министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку из-за поддержки спецоперации России по защите Донбасса.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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