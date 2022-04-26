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Путин заявил Эрдогану о прекращении боевых действий в Мариуполе

Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся
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Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

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«В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся», — говорится в сообщении.

Российский лидер также рассказал турецкому коллеге, что на территории завода «Азовсталь» заблокированы украинские военнослужащие и боевики националистических группировок. По словам Путина, киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и отдать им приказ сложить оружие.

Он подчеркнул, что военно­пленным гарантируются жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.

Путин также информировал Эрдогана о состоянии дел на перего­во­рах российских и украинских представителей.

«Лидеры договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств двух стран с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному российской стороной морскому гуманитарному коридору», — отмечает пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день стало известно, что прошли переговоры Путина и Эрдогана. Как отметил пресс-секретарь президент РФ, на них обсуждалась тема Украины.

Днем ранее турецкий лидер заявил, что целями разговора станут скорейшее достижение устойчивого прекращения огня в Донбассе и организация встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом. Эрдоган также заявил «о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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