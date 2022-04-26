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Песков подтвердил проведение переговоров Путина и Эрдогана

Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели переговоры
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 апреля подтвердил переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным, о которых сообщали СМИ.

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«Могу сказать, что [разговор] уже состоялся. И могу подтвердить, что там действительно обсуждалась Украина», — сказал Песков.

Днем ранее турецкий лидер заявил, что целями разговора станут «скорейшее достижение устойчивого прекращения огня [в Донбассе] и организация встречи лидеров [РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского]».

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Эрдоган также заявил «о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».

1 апреля Путин и Эрдоган обсудили продвижение переговоров российской и украинской делегаций. Президент Турции в очередной раз заявил, что желает организовать встречу лидеров РФ и Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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