Президент Бразилии оценил возможности страны по производству пшеницы

Фермеры Бразилии способны производить до 23 млн тонн пшеницы в год, заявил 25 апреля президент страны Жаир Болсонару на открытии международной ярмарки сельскохозяйственных технологий Agrishow.

«Скоро мы сможем производить 23 миллиона тонн, и значительная их часть должна выращиваться в таких штатах, как Рорайма», — отметил бразильский лидер в эфире телеканала Globo1.

По данным профильного министерства Бразилии, в 2021 году Бразилия произвела 7,7 млн тонн пшеницы, еще 6,2 млн тонн были импортированы. В настоящее время посевные площади будут расширены на 10 тыс га, что даст дополнительные 300 тыс тонн пшеницы в год.

В середине апреля сообщалось, что рост цен на пшеницу в США достигает рекордного уровня, фьючерсы стали дороже на 3,5% и поднялись до $11,29 за бушель. В этом, помимо ситуации на Украине, виноваты также и неблагоприятные климатические условия в Канаде. К настоящему времени из-за холодной погоды там засеяно только 8% ожидаемой площади вместо 18%, как было в 2021 году.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

12 апреля доцент программы «Международная политика и безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

Ярмарка Agrishow в Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, одно из крупнейших отраслевых мероприятий Бразилии, открылась впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.