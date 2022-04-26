Прямой эфир

Президент Бразилии оценил возможности страны по производству пшеницы

Президент Бразилии Болсонару: страна может производить до 23 млн пшеницы ежегодно
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фермеры Бразилии способны производить до 23 млн тонн пшеницы в год, заявил 25 апреля президент страны Жаир Болсонару на открытии международной ярмарки сельскохозяйственных технологий Agrishow.

Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы
Цены на зерно бьют все рекорды из-за погоды и политики

«Скоро мы сможем производить 23 миллиона тонн, и значительная их часть должна выращиваться в таких штатах, как Рорайма», — отметил бразильский лидер в эфире телеканала Globo1.

По данным профильного министерства Бразилии, в 2021 году Бразилия произвела 7,7 млн тонн пшеницы, еще 6,2 млн тонн были импортированы. В настоящее время посевные площади будут расширены на 10 тыс га, что даст дополнительные 300 тыс тонн пшеницы в год.

В середине апреля сообщалось, что рост цен на пшеницу в США достигает рекордного уровня, фьючерсы стали дороже на 3,5% и поднялись до $11,29 за бушель. В этом, помимо ситуации на Украине, виноваты также и неблагоприятные климатические условия в Канаде. К настоящему времени из-за холодной погоды там засеяно только 8% ожидаемой площади вместо 18%, как было в 2021 году.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

12 апреля доцент программы «Международная политика и безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.

Ярмарка Agrishow в Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, одно из крупнейших отраслевых мероприятий Бразилии, открылась впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022