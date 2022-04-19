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В США пожаловались на рекордный рост цены на кукурузу и пшеницу

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В США почти побит антирекорд 2012 года по росту цены на кукурузу. Если тогда из-за сильнейшей засухи кукуруза стоила $8,49 за бушель (36,3 л), то сейчас из-за ситуации на Украине ее цена достигла уже $8, сообщает Bloomberg 19 апреля.

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Причиной скачка цен в США называют нарушение торговых потоков. Кроме того, американцев волнует и грядущий весенний посев. Как считают в Зерновой ассоциации США, следующий урожай кукурузы на Украине может упасть на 40% в сравнении с прошлогодними результатами. Американские фермеры, в свою очередь, готовы были бы увеличить и свои собственные посадки данной злаковой культуры, однако их сильно тормозит стоимость удобрений. Кроме того, они также поставляют кукурузу на экспорт Китаю — из-за спроса он возрос до более 1 млн т, вследствие чего гражданам США может не хватить данной культуры самим.

Рост цен на пшеницу в Соединенных Штатах также достигает рекордного уровня — фьючерсы стали дороже на 3,5% и поднялись до $11,29 за бушель. В этом, помимо ситуации на Украине, виноваты также и неблагоприятные климатические условия в Канаде. К настоящему времени из-за холодной погоды в стране засеяно только 8% ожидаемой площади вместо 18%, как было в 2021 году.

Ранее, 13 апреля, американский лидер Джо Байден заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Он сообщил, что два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — «не делают того, что они обычно делают», поэтому все цены резко выросли

После 14 апреля ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что в росте цен в США якобы виноват российский лидер Владимир Путин. По мнению журналиста, это экономика «Зеленого нового курса» Байдена «стала сущим кошмаром для американского народа».

11 апреля также сообщалось, что в США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Средняя стоимость самых популярных детских смесей выросла на 18% за последние 12 месяцев.

Дефицит продуктов из-за ситуации на Украине наблюдается и в других странах. Так, 17 апреля сообщалось, что в ближайшее время Германия будет испытывать дефицит подсолнечного масла в связи с прекращением поставок из Украины. 27 марта также сообщалось, что в Германии проблемы возникли на фоне антироссийских санкций. В некоторых продуктовых магазинах Штутгарта полки опустели. Не хватает растительного масла, макарон и муки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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