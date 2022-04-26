Лавров выразил уверенность в завершении договором конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончится договором, но какими именно будут его параметры определит стадия военных действий, во время которой заключат соглашение. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал министр в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, заявил министр иностранных дел.

«И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое [президент РФ Владимир] Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — добавил Лавров.

Министр также рассказал, что Россия учла замечания Киева в обновленной версии договора, однако пока не получила ответа. В ответ на вопрос, ужесточила ли в этот момент свою позицию Украина, глава МИД пояснил, что делегация «отыграла назад» от тех позиций, которые Москва была готова взять за основу.

Кроме того, по словам Лаврова, Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с РФ. По его словам, они рекомендуют украинскому лидеру ужесточать позицию по отношению к Москве. При этом, заметил дипломат, российская сторона намерена продолжать переговоры с делегацией представителей киевского режима, назначенных президентом Украины.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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