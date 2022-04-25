Лавров рассказал о рекомендациях Зеленскому затягивать переговоры с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, 25 апреля, что Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с РФ.

По его словам, они рекомендуют украинскому лидеру ужесточать позицию по отношению к Москве.

«Насчет переговоров по Украине мы твердо знаем, что ни США, ни Великобритания, которая всячески пытается компенсировать свой нынешний одинокий статус после выхода из Евросоюза своей неуемной активностью, не советуют Зеленскому ускорять переговоры. Они советуют Зеленскому каждый раз ужесточать свою позицию», — сказал он.

При этом, заметил дипломат, российская сторона намерена продолжать переговоры с делегацией представителей киевского режима, назначенных президентом Украины.

Кроме того, представитель МИД сообщил, что в переданном Россией Украине обновленном проекте договора учтены замечания Киева, однако ответ украинской стороны по поводу своих предложений РФ до сих пор не получила. По его словам, российская сторона интересовалась у украинских переговорщиков, как так вышло, что президент Украины Владимир Зеленский не видел предложения РФ. Они сослались на нехватку времени у украинского лидера.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговорные команды со стороны России и Украины существуют, процесс не закончился.

В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что очная встреча переговорных делегаций России и Украины может состояться, как только появятся содержательные договоренности.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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