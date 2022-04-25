Политолог предрек Макрону усиление протестов в стране после победы на выборах

Победа действующего главы Франции Эммануэля Макрона на президентских выборах вполне ожидаема. При этом второй срок для политика будет сложнее первого из-за социального недовольства и возможных протестов. Такое мнение высказал в понедельник, 25 апреля, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 58,55%. Это более низкий результат, чем пять лет назад, когда он набрал 66,1%.

«Результат Макрона объясняется тем, что у Ле Пен высокий антирейтинг. Как и пять лет назад, многие голосуют за Макрона просто потому, что не готовы голосовать за Марин Ле Пен», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, Макрон предстает как единственная компромиссная фигура. Этим и объясняются его высокие результаты во втором туре.

По мнению Осипова, второй президентский срок Макрона будет менее спокойным в связи с социальными реформами, которые он начал ранее.

«Скорее всего, в ближайшие пять лет социальные протесты во Франции многократно усилятся. Связано это с тем, что Макрон идет на пенсионную реформу. Пенсионные реформы всегда во Франции заканчивались серьезными протестами, перекрытием улиц, аэропортов, забастовкой транспорта, бюджетного сектора», — сказал политолог.

Он добавил, что сейчас всё будет жестче, поскольку реформу придется проводить в условиях экономического кризиса, снижения покупательной способности населения и неуверенности французов в завтрашнем дне.

При этом политолог считает, что французский лидер готов к проявлению массового недовольства и доведет начатое до конца. В первую очередь из-за того, что это его последний срок на посту главы государства и ему не нужно готовиться к новой предвыборной кампании.

Также Осипов выразил уверенность, что в течение следующих пяти лет отношения Парижа и Москвы останутся прежними.

«Отношения с Россией сохранятся такими же. Макрон из тех европейских лидеров, которые традиционно выступают за диалог с российским руководством», — сказал он.

По его словам, во внешней политике и отношениях с Западом Париж тоже будет придерживаться прежней линии.

Ранее в этот день российский лидер Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции, пожелав успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, сообщается на сайте kp.ru.

Свои поздравления Макрону направил накануне президент США Джо Байден. Он заявил о своей готовности продолжать сотрудничество в разных сферах.

Макрон переизбран президентом Франции 24 апреля в ходе второго тура выборов президента. Он набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов. Соперница политика — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 41,46% голосов.

Она признала поражение вечером в воскресенье после подсчета чуть более 50% бюллетеней.

Первый тур состоялся 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.