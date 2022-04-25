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Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, сообщили 25 апреля в Кремле.

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«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении Кремля.

Свои поздравления Макрону направил накануне президент США Джо Байден. Он заявил о своей готовности продолжать сотрудничество в разных сферах.

Макрон переизбран президентом Франции 24 апреля в ходе второго тура выборов президента. Он набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов. Соперница политика — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 41,46% голосов. Это стало рекордным результатом для крайне правых во Франции.

Она признала поражение вечером в воскресенье, после подсчета чуть более 50% бюллетеней.

Первый тур состоялся 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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