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Байден поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Байден: поздравления Эммануэлю Макрону с переизбранием
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Президент США Джо Байден в воскресенье, 24 апреля, поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с переизбранием и завяил о своей готовности продолжать сотрудничество в разных сферах.

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«Поздравления Эммануэлю Макрону с переизбранием. Франция — наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Жду продолжения тесного сотрудничества, в том числе в поддержке Украины, защите демократии и противодействии климатическим изменениям», — написал Байден на своей странице в Twitter.

Ранее Макрон набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов. Соперница Макрона — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 41,46% голосов. Она признала поражение вечером воскресенья, после подсчета чуть более 50% бюллетеней.

После объявления результатов второго тура выборов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

В воскресенье, 24 апреля, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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