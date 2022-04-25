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Антонов исключил возвращение Вашингтоном отнятой у России дипсобственности

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США не намерены возвращать России отнятую у нее дипломатическую собственность. Такое мнение выразил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в понедельник, 25 апреля.

«Визовой политикой США наносится ущерб работе ООН»
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — о срыве переговорных форматов, Договоре по открытому небу и игнорировании правозащитниками проблем заключенных россиян

«Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Антонов заявил, что США по сути совершили у РФ кражу, заблокировав счета страны.

«Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу — я так считаю, что их просто у нас украли», — отметил посол.

Антонов также рассказал, что если до начала спецоперации России по защите Донбасса он еще мог рассчитываться на встречу с представителями Госдепартамента США, то после 24 февраля у него такой возможности уже нет.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя «Известиям» возможность возвращения Вашингтоном российской дипсобственности заявил, что США уже давно не живут по нормам международного права.

Ранее 14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, называя условия отмены Белым домом санкций против РФ заявил, что Соединенные Штаты будут готовы обсудить такую возможность в том случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить России техническим дефолтом.

В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

В 2016 году администрация экс-президента США Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций, после чего Соединенные Штаты в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Также в Белом доме приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торгпредства России в Вашингтоне. Москва ответила на эти шаги контрмерами.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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