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РФ призвала генсека ООН запустить арбитражный трибунал против США

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Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности. Об этом 24 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«От господина [Антониу] Гуттереша (генсек ООН. — Ред.) требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», — подчеркнула она в ходе брифинга.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в 2016 году приняла пакет антироссийских санкций. В итоге США, в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Также в Белом доме приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.

13 декабря в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва хотела бы провести с Вашингтоном консультации по ситуации с дипмиссиями и выдачей виз. По его словам, Россия готова организовать эти консультации максимально быстро — до конца 2021 года, сразу после получения ответа Вашингтона по данному вопросу.

25 ноября Захарова отмечала, что нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с дипсобственностью России.

5 ноября советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев заявил, что Москва потребует от Вашингтона компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. Всего Соединенные Штаты конфисковали шесть объектов. По его словам, российское дипломатическое ведомство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона отказывала.

22 сентября в МИД РФ указали на то, что США манипулируют выдачей виз для того, чтобы оказывать давление на другие страны.

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