Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности

Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. Об этом заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев в пятницу, 5 ноября.

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — слова Кошелева из интервью RTVI процитировали в «РИА Новости».

Всего США конфисковали шесть объектов.

«Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», — сказал он.

Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом.

Еще он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне.

«Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема — привести их в нормальное состояние», — подытожил советник-посланник.

В тот же день Кошелев заявил, что ситуация с российской дипсобственностью в США пока не имеет перспектив разрешения, без этого нормализации отношений между странами не стоит ждать.

2 ноября Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

31 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.