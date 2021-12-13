В МИД РФ рассказали о консультациях с США по визовым вопросам

Москва хотела бы провести с Вашингтоном консультации по ситуации с дипмиссиями и выдачей виз — как рассказал в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, соответствующие предложения уже переданы американской стороне.

Как только будет реакция, Россия готова организовать эти консультации максимально быстро — до конца 2021 года, подчеркнул замминистра.

«Что касается консультаций, мы хотели бы рассчитывать, что американцы серьезно отнесутся к нашим предложениям — их им передано немало. Отреагируют на них, и тогда мы эти консультации будем готовы организовать максимально быстро, до конца этого года, до конца декабря, — сказал «Известиям» Сергей Рябков. — Но пока нет должного отклика со стороны США. Мы вновь призываем американцев озаботиться этим вопросом, озаботиться нетерпимой ситуацией. От нее страдают не только наши соотечественники, но и сами граждане США, которые тоже не могут получить своевременное обслуживание».

Ранее, 7 декабря, генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что в переговорах между США и РФ по нормализации выдачи дипломатических виз наметились позитивные тенденции. По его словам, в данном вопросе Москва может надеяться на более крупные и значимые результаты. Он также отметил, что позитивных подвижек удалось добиться благодаря переговорам с участием российского МИДа в Вене.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

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