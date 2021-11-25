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В МИД РФ назвали условие нормализации отношений с США

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Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с дипсобственностью РФ. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мертвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства государственного департамента США», — сказала она на брифинге.

По словам представителя МИД, без урегулирования вопроса о дипсобственности «невозможна, в принципе, нормализация наших с США двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями».

2 ноября Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

5 ноября советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев заявил, что Москва потребует от Вашингтона компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. Всего Соединенные Штаты конфисковали шесть объектов.

Дипломат также сообщил, что российское дипломатическое ведомство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом, что препятствует стабилизации двусторонних отношений.

17 ноября отмечалось, что РФ принципиально не собирается продавать отобранную у нее дипломатическую собственность в Соединенных Штатах. Дипломатический источник подчеркнул, что российских дипломатов по-прежнему не допускают к собственности. По его словам, посольство РФ в США в ответ на ноты с просьбой допуска ко всем отобранным объектам получает вежливый отказ.

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