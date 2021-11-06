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Вопрос дипсобственности РФ назвали главным раздражителем в отношениях с США

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Ситуация с российской дипломатической собственностью в Соединенных Штатах пока не имеет перспектив разрешения, без этого нормализации отношений между странами не стоит ждать. Такое заявление сделал советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев в пятницу, 5 ноября.

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«Каких-либо перспектив сегодня сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, у меня таких оснований нет. Наша позиция заключается в том, что любая нормализация отношений может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности», — процитировали слова Кошелева из интервью RTVI в «РИА Новости».

Он добавил, что для Москвы вопрос дипсобственности — самый острый раздражитель в и так находящихся на низком уровне отношениях, которые можно охарактеризовать только как «глубокий кризис». При этом Россия готова находить компромиссы с США, но хочет, чтобы и Вашингтон услышал ее точку зрения. У двух стран нет другой альтернативы, кроме как договориться.

«Мы готовы разговаривать и находить компромиссы. Вопрос не может решаться так: вы решите мою проблему, а потом я посмотрю, что мы можем сделать для вас. Такой ситуации больше не будет. Мы слишком долго ждали и проявляли терпение. Мы готовы разговаривать, учитывать мнения, слышать партнеров. Мы просим наших коллег в Госдепартаменте также прислушиваться к нашему мнению, учитывать нашу точку зрения», — добавил Кошелев.

2 ноября Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

31 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США исключительно по своей инициативе сокращали число сотрудников консульства в российской дипмиссии, провоцируя разрушение услуг по выдаче виз в РФ. По ее словам, посольство США не ведет активную работу ни на экономическом, ни на политическом, ни на гуманитарном направлении работы.

Представитель ведомства также сообщила о планах США выдворить еще 55 российских дипломатов. Она пояснила, что в настоящий момент в американских диппредставительствах на территории России работает порядка 130 человек, тогда как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

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