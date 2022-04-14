Белый дом назвал условие отмены санкций против РФ

Соединенные Штаты будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против РФ в том случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Вашингтона, трансляцию которого вел телеканал Reuters TV.

«Многое зависит от формы и масштабов этого [потенциального] дипломатического соглашения. <…> Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — заявил Салливан.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты Америки пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. Дипломат сообщил, что при этом США готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику.

С конца февраля недружественные страны начали блокировать российские валютные резервы. Всего было заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить техническим дефолтом.

11 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям. По словам министра, Москва будет предъявлять в суде свои платежи, подтверждающие ее старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Он подчеркнул, что это будет сложный процесс, но Россия будет доказывать свою правоту, «несмотря на все сложности».

Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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