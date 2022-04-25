В ГД обвинили США в пренебрежении международным правом в вопросе дипсобственности

США уже давно не живут по нормам международного права. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя возможность возвращения Вашингтоном российской дипсобственности.

«Соединенные Штаты давно уже живут не по международному праву, а по правилам, которые они устанавливают. Такие, какие им удобны на данный момент, которые они могут менять, отменять, варьировать как угодно. Для США не существует международных прав и обязательств», — подчеркнул он.

Ранее в этот день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что США не вернут России отнятую дипломатическую собственность.

В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в 2016 году приняла пакет антироссийских санкций. В итоге США, в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Также в Белом доме приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне. Москва ответила контрмерами.