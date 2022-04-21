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В Совфеде оценили решение России закрыть консульства стран Балтии

Сенатор Климов о закрытии консульств стран Балтии: они сами начали дипломатическую войну
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Решение России закрыть консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове и выслать их сотрудников — это ответная мера на недружественные действия этих стран. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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«Это ответная мера на недружественные действия недружественных нам государств. Они сами начали эту дипломатическую войну. Теперь они получают зеркальный ответ», — подчеркнул он.

Ранее в этот в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

В Министерство иностранных дел России были вызваны посол Литвы Марис Риекстиньш, посол Эстонии Маргус Лайдре и временная поверенная Литвы Виргиния Умбрасене, им вручены ноты протеста в связи с недружественными действиями по закрытию российских генконсульств и консульств.

Указывалось, что Москва приняла соответствующее решение на основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

Другие должностные лица данных миссий объявляются persona nоn grata, в связи с чем их нахождение на территории РФ неприемлемо. В МИДе подчеркнули, что данные сотрудники должны покинуть Россию «в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».

5 апреля Латвия заявила о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух консульств в Даугавпилсе и Лиепае. Одновременно с Латвией о высылке 14 дипломатов объявила Эстония. Кроме того, Таллин закрыл генконсульство РФ в Нарве.

До этого посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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