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Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон

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Федерация тенниса России (ФТР) готовится направить обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдонском турнире в Великобритании. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.

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Как сообщил Тарпищев 21 апреля, он уже отдал распоряжение проработать данный вопрос с юридической точки зрения.

«Мы через несколько дней направим обращения во все возможные организации. По нашему мнению, это нарушение этики и прав человека, политику смешали со спортом. Я ни от одного иностранного спортсмена не слышал иного мнения, кроме как то, что это решение — нонсенс. И АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов. — Ред.), и WTA (Международная теннисная ассоциация. — Ред.) тоже нас в этом поддерживают», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Глава ФТР также отметил, что федерация будет предпринимать такие действия, чтобы не навредить игрокам.

«На сегодня нет запрета играть ни взрослым, ни детям. Сложности только в отношении, я имею в виду этот прессинг и возможные визовые проблемы. Также по детям есть вопрос безопасности — необходимо оградить их от каких-либо неожиданностей, сумасшедших, к сожалению, много», — добавил Тарпищев.

Ранее в этот день советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдонском турнире, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам теннисиста, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA.

Накануне, 20 апреля, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» Тарпищев также заявлял, что в России решение об отстранении считают неправильным, но ничего не могут с ним поделать.

Первая ракетка мира по теннису серб Новак Джокович, в свою очередь, назвал решение Уимблдона сумасшедшим. По его словам, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая не допустит россиян к соревнованиям. Позже такое же решение было принято и в отношении спортсменов из Белоруссии.

Российских и белорусских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Так, 23 марта Международная федерация плавания отстранила спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца года. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Позже Федерация бокса России подала иск в CAS.

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