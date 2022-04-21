Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон
Федерация тенниса России (ФТР) готовится направить обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдонском турнире в Великобритании. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.
Как сообщил Тарпищев 21 апреля, он уже отдал распоряжение проработать данный вопрос с юридической точки зрения.
«Мы через несколько дней направим обращения во все возможные организации. По нашему мнению, это нарушение этики и прав человека, политику смешали со спортом. Я ни от одного иностранного спортсмена не слышал иного мнения, кроме как то, что это решение — нонсенс. И АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов. — Ред.), и WTA (Международная теннисная ассоциация. — Ред.) тоже нас в этом поддерживают», — сказал он в интервью «РИА Новости».
Глава ФТР также отметил, что федерация будет предпринимать такие действия, чтобы не навредить игрокам.
«На сегодня нет запрета играть ни взрослым, ни детям. Сложности только в отношении, я имею в виду этот прессинг и возможные визовые проблемы. Также по детям есть вопрос безопасности — необходимо оградить их от каких-либо неожиданностей, сумасшедших, к сожалению, много», — добавил Тарпищев.
Ранее в этот день советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдонском турнире, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам теннисиста, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA.
Накануне, 20 апреля, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» Тарпищев также заявлял, что в России решение об отстранении считают неправильным, но ничего не могут с ним поделать.
Первая ракетка мира по теннису серб Новак Джокович, в свою очередь, назвал решение Уимблдона сумасшедшим. По его словам, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам.
19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая не допустит россиян к соревнованиям. Позже такое же решение было принято и в отношении спортсменов из Белоруссии.
Российских и белорусских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Так, 23 марта Международная федерация плавания отстранила спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца года. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Позже Федерация бокса России подала иск в CAS.
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