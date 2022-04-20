Организаторы Wimbledon отстранили россиян и белорусов от участия в турнире

Белорусских и российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. Об этом 20 апреля официально заявили организаторы мероприятия.

Ранее в этот день о недопуске россиян к турниру сообщало издание Sportico со ссылкой на источники.

«Мы намерены, с глубоким сожалением, отклонить заявки российских и белорусских игроков на чемпионат 2022 года», — говорится в опубликованном заявлении на сайте Wimbledon.

При этом уточняется, что организаторы готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств до июня. Уимблдонский турнир по теннису будет проходить с 27 июня по 10 июля.

Кроме того, Ассоциация лаун-тенниса (LTA) также запретила российским и белорусским теннисистам выступать на турнирах на территории Великобритании.

«Это решение повлияет на соревнования профессионального уровня для взрослых и юниоров в Великобритании и будет действовать до тех пор, пока текущая ситуация не изменится в соответствии с действующим руководством правительства Великобритании. Подход будет регулярно пересматриваться, и любые будущие изменения будут основываться на обсуждении с правительством страны», — отметили в LTA.

В среду, комментируя недопуск российских спортсменов к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

Российских и белорусских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Так, 23 марта Международная федерация плавания отстранила спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца года. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Позже Федерация бокса России подала иск в CAS.