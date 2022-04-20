Российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдонском турнире

Российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису, пишет издание Sportico во вторник, 19 апреля.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая не допустит россиян к соревнованиям. На данный момент российские и белорусские теннисисты имеют право соревноваться на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Сообщается, что руководство Уимблдона еще не решило, как быть со спортсменами из Белоруссии.

Ситуацию в среду, 20 апреля, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин — барин. Федерация тенниса всё что могла, уже предприняла. Я не хочу на эту тему говорить, всё, что я скажу, пойдет против спортсменов. От моих слов спортсменам только хуже. Мы работаем над данной ситуацией, всё, что я могу сказать», — заявил Тарпищев.

Уимблдонский турнир по теннису стартует 27 июня и завершится 10 июля.

23 марта Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, FINA возбудила дело в отношении двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова за посещение митинга-концерта в честь воссоединения Крыма с Россией.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) по итогам специально созванного заседания отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

1 марта советы директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение запретить российским спортсменам выступать под флагом России. Это произошло после того, как 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

В этот же день Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Организаторы связывают запреты с началом военной спецоперации в Донбассе.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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