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Федерация бокса России подала иск в CAS из-за отстранение россиян

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Федерация бокса России подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения россиян от международных соревнований. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко телеканалу «Матч ТВ».

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Кроме того, российская сторона намерена оспорить запрет на проведение международных соревнований на территории РФ.

«Мы подали иск в CAS. Мы не сообщали об этом раньше, потому что у нас адвокат из Испании, мы перечислили ему деньги, но деньги не дошли сразу. Главное, что взнос в CAS, который нужен при подаче иска, прошел. Его приняли. У нас два иска — отстаиваем честь и достоинство наших боксеров, а второй иск на проведение международных мероприятий на территории России», — сказала Кириенко.

Ранее, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Отмечалось, что такое решение принято в поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и ситуации на Украине.

Ранее в этот день также стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отстранил российских спортсменов от участия в международных и континентальных турнирах. Кроме того, IWF запретила проводить мероприятия под эгидой организации на территории России.

До этого, 28 февраля, сообщалось о решении ФИФА и УЕФА отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине.

Все эти решения последовали в предписание Международного олимпийский комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

С совместным заявлением 28 февраля о применении санкций против России и Белоруссии в связи с началом операции РФ по защите Донбасса выступили паралимпийские комитеты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Они предложили временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиадах.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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